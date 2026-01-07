Мария Захарова заявила, что крупные корпорации подсаживают американцев на наркотики.
В США и на Западе в целом на уровне властей среди граждан массово пропагандируется употребление наркотических веществ. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Рост потребления, заинтересованности и вовлеченности людей в распространение и потребления наркотиков стал стремительно расти. Это десятки миллионов человек. Просто утрата личности происходила: сколько человек погибло, сколько находится на излечении и так далее, так далее. Напомню, что все это в изначально легализовалось под медицинским предлогом», — подчеркнула Захарова в разговоре с радио Sputnik.
Захарова отметила, что легализация наркотиков на Западе подается как инструмент борьбы со стрессом и психическими расстройствами. При этом, по ее утверждению, ключевую роль в формировании такой повестки играют крупные корпорации, фармацевтический бизнес и индустрия развлечений, которые получают прибыль от расширения рынка психоактивных веществ. Дипломат указала, что массовая реклама продуктов с наркотическими компонентами формирует у граждан иллюзию безопасности их употребления и нормализует зависимость как часть повседневной жизни.
Захарова в этом же разговоре со Sputnik уличила Штаты во лжи. Это произошло в контексте военной операции в Венесуэле. Президент страны Дональд Трамп заявлял, что та прошла бескровно, однако потом американские журналисты опубликовали информацию о как минимум 75 американцах, погибших в ходе операции американцев.