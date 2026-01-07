Захарова озвучила страшную правду о жизни американцев под наркотиками

«Рост потребления, заинтересованности и вовлеченности людей в распространение и потребления наркотиков стал стремительно расти. Это десятки миллионов человек. Просто утрата личности происходила: сколько человек погибло, сколько находится на излечении и так далее, так далее. Напомню, что все это в изначально легализовалось под медицинским предлогом», — подчеркнула Захарова в разговоре с радио Sputnik.