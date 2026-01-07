На Урале автоинспекторы спасли пожилую пару из горящего дома

«Оценив стремительное распространение огня, автоинспекторы незамедлительно передали информацию в пожарную службу и, не теряя времени, приступили к спасению людей. Сотрудники начали привлекать внимание жильцов, стуча в окна. Проснувшиеся от шума пожилые хозяева — мужчина и женщина — открыли окно, после чего Бурцев и Гордеев организовали их немедленную эвакуацию через оконный проем», — рассказали подробности в региональной Госавтоинспекции.