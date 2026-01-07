На Урале автоинспекторы спасли пожилую пару из горящего дома

В свердловском поселке Шаля автоинспекторы спасли пожилую пару из горящего дома во время ночного дежурства. Полицейские заметили густой дым над поселком 28 декабря. Прибыв к месту, начальник отделения ГИБДД Анатолий Бурцев и командира отделения ДПС Никита Гордеев обнаружили возгорание пристроя к жилому дому и кровли здания.
«Оценив стремительное распространение огня, автоинспекторы незамедлительно передали информацию в пожарную службу и, не теряя времени, приступили к спасению людей. Сотрудники начали привлекать внимание жильцов, стуча в окна. Проснувшиеся от шума пожилые хозяева — мужчина и женщина — открыли окно, после чего Бурцев и Гордеев организовали их немедленную эвакуацию через оконный проем», — рассказали подробности в региональной Госавтоинспекции.
Из охваченного огнем дома вывели 66-летнего мужчину и 69-летнюю женщину. Их отвели на безопасное расстояние, а прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание.