«Не выдержал снега»: в Уфе рухнул ангар

В Уфе под тяжестью снега обрушился склад стройматериалов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе под тяжестью скопившегося на крыше снега обрушился временный склад из металлокаркаса на улице Мусы Гареева. Инцидент произошел сегодня утром, 7 января. Об этом сообщило региональное МЧС.

— Площадь ангара — 30×160 метров. Внутри хранились строительные материалы. На момент обрушения ангар был пуст. Погибших и пострадавших нет, — передали в экстренном ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают 17 человек и семь единиц техники.

Напомним, в последние два дня в Башкирии выпали обильные осадки. О последствия непогоды мы писали в отдельном материале.

