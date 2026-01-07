«Не выдержал снега»: в Уфе рухнул ангар

В Уфе под тяжестью скопившегося на крыше снега обрушился временный склад из металлокаркаса на улице Мусы Гареева. Инцидент произошел сегодня утром, 7 января. Об этом сообщило региональное МЧС.
— Площадь ангара — 30×160 метров. Внутри хранились строительные материалы. На момент обрушения ангар был пуст. Погибших и пострадавших нет, — передали в экстренном ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают 17 человек и семь единиц техники.
Напомним, в последние два дня в Башкирии выпали обильные осадки. О последствия непогоды мы писали в отдельном материале.
