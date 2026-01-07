Ричмонд
Уголовное дело возбудили из-за смерти солдата-срочника в Жамбылской области

В Жамбылской области скончался военнослужащий во время прохождения срочной службы. По факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе нацгвардии МВД РК.

Источник: Курсив

6 января 2026 года у солдата-срочника остановилось сердце. Несмотря на попытки медиков спасти его, он скончался в больнице. Предварительно врачи называли диагноз «острый лейкоз». По данным пресс-службы проходивший службу в Шымкенте, находился под наблюдением врачей и проходил обследования.

Командование и личный состав Национальной гвардии выразили соболезнования семье и близким погибшего.

По этому случаю военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело. По словам представителей ведомства, ситуация находится на личном контроле заместителя Министра внутренних дел — Главнокомандующего нацгвардией МВД Республики Казахстан Ансагана Балтабекова.

В октябре 2025 года военнослужащий срочной службы погиб в Мангистауской области. В середине сентября в Алматинской области умер 19-летний Динмухамед Шынарбек. По официальной версии, он совершил суицид.

В конце года президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность мер, чтобы не допускать гибели и травматизма солдат в армии. В 2024 году Минобороны заявило, что основной причиной суицидов срочников являются семейные неурядицы, а не дедовщина.