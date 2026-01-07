Уголовное дело возбудили из-за смерти солдата-срочника в Жамбылской области

В конце года президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность мер, чтобы не допускать гибели и травматизма солдат в армии. В 2024 году Минобороны заявило, что основной причиной суицидов срочников являются семейные неурядицы, а не дедовщина.