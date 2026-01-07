В Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель

«Тяжёлые новости из Борисовского округа. В селе Грузское в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте… Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… Выражаю искренние соболезнования семье погибшего…», — написал Гладков в Telegram-канале.