Йеменские сепаратисты потеряли связь с делегацией, прибывшей в Саудовскую Аравию

Руководство Южного переходного совета (ЮПС) Йемена заявило о внезапной потере связи со своими представителями, которые направились с визитом в Эр-Рияд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.
Делегация, в которую вошли генеральный секретарь и члены президиума, прилетела в Эр-Рияд на мирные переговоры, однако спустя несколько часов связь с ними пропала. В организации выразили глубокую обеспокоенность случившимся.
В совете особо подчеркнули, что инцидент не затронул высшее руководство. Председатель Айдарус аз-Зубайди находится в Адене и продолжает исполнять обязанности в штатном режиме. Агентство Reuters уточнило, что лидер движения пропустил свой рейс и не полетел в Эр-Рияд вместе с основной группой.
Исчезновение переговорщиков происходит на фоне эскалации конфликта. По данным Agence France-Presse, накануне Саудовская Аравия нанесла серию из 15 авиаударов по позициям Южного переходного совета, жертвами которых стали как минимум четыре человека.
В начале декабря 2025 года поддерживаемые ОАЭ сепаратисты захватили контроль над двумя восточными провинциями Йемена и объявили о курсе на создание независимого государства Южная Аравия. В ответ официальные власти запросили военную помощь у саудовской коалиции, а глава Президентского руководящего совета обвинил лидера сепаратистов аз-Зубайди в госизмене и лишил его должности.