Йеменские сепаратисты потеряли связь с делегацией, прибывшей в Саудовскую Аравию

В начале декабря 2025 года поддерживаемые ОАЭ сепаратисты захватили контроль над двумя восточными провинциями Йемена и объявили о курсе на создание независимого государства Южная Аравия. В ответ официальные власти запросили военную помощь у саудовской коалиции, а глава Президентского руководящего совета обвинил лидера сепаратистов аз-Зубайди в госизмене и лишил его должности.