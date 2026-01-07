Пассажирка иномарки погибла в лобовом ДТП с фурой в Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области днем 7 января произошло смертельное ДТП. Там на 1383-м километре трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись «Тойота Виста Ордео» и фура «Мерседес». В результате погибла пассажирка легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
— Водитель «Тойоты», двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения (выезд был разрешен) и столкнулся со встречным грузовым автомобилем. Пассажирка «Тойоты» скончалась на месте, — уточнили в ведомстве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства смертельного ДТП уточняются.