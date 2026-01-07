Пассажирка иномарки погибла в лобовом ДТП с фурой в Новосибирской области

— Водитель «Тойоты», двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения (выезд был разрешен) и столкнулся со встречным грузовым автомобилем. Пассажирка «Тойоты» скончалась на месте, — уточнили в ведомстве.