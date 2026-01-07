Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пожаре в Усть-Илимске спасли 2-летнего ребенка

За сутки в Иркутской области произошло 17 пожаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшие сутки в Иркутской области потушили 17 пожаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, к счастью, обошлось без погибших. Всего было эвакуировано на пожарах 18 человек, а двое получили травмы. Наиболее серьёзные происшествия произошли в Зиме и Усть-Илимске.

— Поступило сообщение о горении жилого дома на улице Володарского в Зиме. Кровля была полностью охвачена огнем. Из горящего здания самостоятельно вышли 31-летняя собственница дома и 4-летний ребенок. При эвакуации женщина получила ожоги, — поделились в ведомстве.

В Усть-Илимске в многоквартирном доме произошло сильное задымление, в результате которого 2-летний ребёнок был госпитализирован с отравлением угарным газом. Предварительными причинами в обоих случаях названы неполадки с электропроводкой.