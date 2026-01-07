На пожаре в Усть-Илимске спасли 2-летнего ребенка

За прошедшие сутки в Иркутской области потушили 17 пожаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, к счастью, обошлось без погибших. Всего было эвакуировано на пожарах 18 человек, а двое получили травмы. Наиболее серьёзные происшествия произошли в Зиме и Усть-Илимске.