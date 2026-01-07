Под Омском два школьника попали в ДТП с квадроциклом и тюбингом

В омской Госавтоинспекции отметили, что катание на тюбингах — это не безобидное развлечение, оно может иметь роковые последствия. Кроме того, за такую «поездку» предусмотрена административная ответственность как для водителя — за перевозку людей вне кабины, так и для пассажира тюбинга — за нарушение ПДД.