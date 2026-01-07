Под Омском два школьника попали в ДТП с квадроциклом и тюбингом

«Предварительно установлено, что 12-летний мальчик, управляя квадроциклом, двигаясь в р.п. Марьяновка по ул. Солнечной, допустил опрокидывание тюбинга, который был зацеплен за указанное транспортное средство», — говорится в официальном сообщении.
В результате инцидента пострадал 15-летний мальчик, находившийся в тюбинге в момент опрокидывания.
По факту ДТП проводится проверка.
В омской Госавтоинспекции отметили, что катание на тюбингах — это не безобидное развлечение, оно может иметь роковые последствия. Кроме того, за такую «поездку» предусмотрена административная ответственность как для водителя — за перевозку людей вне кабины, так и для пассажира тюбинга — за нарушение ПДД.