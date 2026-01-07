Ричмонд
Под Омском два школьника попали в ДТП с квадроциклом и тюбингом

Вечером вторника, 6 января 2026 года, в Марьяновском районе Омской области случилось ДТП с участием двух детей. Как рассказали в правоохранительных органах, 12-летний мальчик на квадроцикле катал 15-летнего на тюбинге.

Источник: SuperOmsk.ru

«Предварительно установлено, что 12-летний мальчик, управляя квадроциклом, двигаясь в р.п. Марьяновка по ул. Солнечной, допустил опрокидывание тюбинга, который был зацеплен за указанное транспортное средство», — говорится в официальном сообщении.

В результате инцидента пострадал 15-летний мальчик, находившийся в тюбинге в момент опрокидывания.

По факту ДТП проводится проверка.

В омской Госавтоинспекции отметили, что катание на тюбингах — это не безобидное развлечение, оно может иметь роковые последствия. Кроме того, за такую «поездку» предусмотрена административная ответственность как для водителя — за перевозку людей вне кабины, так и для пассажира тюбинга — за нарушение ПДД.