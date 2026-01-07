Ричмонд
Крупный пожар в Кишиневе: Огонь охватил 5 000 квадратных метров — с огнем боролись 70 пожарных и спасателей

Для ликвидации пламени были созданы три боевых участка [видео]

Источник: Комсомольская правда

На улице Михай Витязул, 15 А, вспыхнул масштабный пожар на продовольственном складе. Сообщение в службу 112 поступило в 05:03, после чего на место по повышенному номеру вызова прибыли более 70 спасателей и 13 единиц спецтехники.

Огонь охватил 5 000 квадратных метров площади, однако пожарным удалось защитить от возгорания оставшиеся 10 000 квадратных метров склада. Для ликвидации пламени были созданы три боевых участка.

На данный момент информации о пострадавших не поступало, работы по тушению продолжаются.