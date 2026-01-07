Арматурщик погиб после падения на стройке в Кстове

По данным Госинспекции труда Нижегородской области, всё случилось днём 4 января 2026 года, около 15:20. Арматурщик компании «Каркас Монолит» упал в технологическое отверстие, предназначенное под вентиляционную систему. Полученные травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте. В настоящее время начато официальное расследование. Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной трагедии и при каких обстоятельствах произошло падение.