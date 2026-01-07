В Ростове-на-Дону задержали родственника лидера ОПГ «Сельмаш»

В Ростове-на-Дону силовики провели масштабную проверку в ресторане гостиницы «Benamar Hotel» во время празднования дня рождения родственника криминального авторитета, известного как Жора Ассирийский. По информации источника «Блокнот Ростов» в силовых структурах региона, причиной стало сообщение о возможном наличии оружия у одного из гостей.