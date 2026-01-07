В Ростове-на-Дону задержали родственника лидера ОПГ «Сельмаш»

В Ростове-на-Дону силовики провели масштабную проверку в ресторане гостиницы «Benamar Hotel» во время празднования дня рождения родственника криминального авторитета, известного как Жора Ассирийский. По информации источника «Блокнот Ростов» в силовых структурах региона, причиной стало сообщение о возможном наличии оружия у одного из гостей.
В операции были установлены личности 78 присутствующих. В ходе проверки лиц, находящихся в федеральном розыске, обнаружено не было, как и запрещенных предметов.
Как выяснилось, отмечал день рождения Артем Пироев, по прозвищу «Ассириец», родственник Георгия Иванова (Жоры Ассирийского). Среди гостей также присутствовал ранее судимый Самвел Барсегян, известный в криминальных кругах как «положенец».
Стоит отметить, что Георгий Иванов был осужден в сентябре 2025 года на 23 года лишения свободы за вымогательство и организацию преступного сообщества «Сельмаш», контролируемого вором в законе Нодаром Асояном, занимавшегося вымогательством и перечислявшего доходы в «воровской общак». Члены ОПГ получили различные сроки заключения.