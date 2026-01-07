Ричмонд
Морской кабель между Литвой и Латвией восстановлен

Специалисты отремонтировали морской оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией, предназначенный для интернет-связи со Скандинавией. Об этом сообщила литовская служба регулирования связи, передает ТАСС.

«Ремонт кабеля успешно завершен. По нему вновь передаются сигналы связи», — говорится в сообщении.

Как отмечали в частной шведской компании Arelion, владеющей указанным средством связи, повреждения оказались менее серьезными, чем предполагалось.

Авария с кабелем в Балтийском море произошла 2 января. По информации национального центра Литвы по управлению кризисами, соответствующие структуры Литвы и Латвии в настоящий момент устанавливают причины и обстоятельства повреждения.

31 декабря береговая охрана Финляндии задержала судно из-за повреждения подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Утверждалось, что повреждение кабеля компании Elisa произошло тем же утром.