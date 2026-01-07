Под Челябинском двое детей погибли, выпав из кроссовера при столкновении с грузовиком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Красноармейском районе.
Все произошло на 12-м километре дороги Вахрушево — Долгодеревенское. Сообщается, что 37-летняя женщина управляла Suzuki SX4, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу и совершила столкновение с приближавшимся по главной дороге автомобилем Scania с полуприцепом, управлял которым мужчина 1982 года рождения.
В результате несовершеннолетние пассажиры японского кроссовера, девочки 2012 года рождения, от полученных травм скончались на месте, водитель Suzuki и его пассажир-мужчина 1982 года рождения получили травмы, госпитализированы.
«Дети находились на заднем пассажирском кресле, после столкновения выпали из движущегося автомобиля. Также установлено, что ни водитель, ни пассажиры легкового автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности», — отметили в Госавтоинспекции региона.