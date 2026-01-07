Страховщики назвали самые угоняемые машины 2025 года

Второе место среди марок у Lada (14%), далее следуют Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota. В компании «Зетта Страхование» также отметили лидерство корейских брендов, при этом в их антирейтинге возглавляют список модели Hyundai. Страховщики «Согласия» сказали, что в их тройке самых угоняемых автомобилей значатся JAC, Nissan и Lada (ВАЗ). В «РЕСО-Гарантии» первыми оказались Toyota, Lexus и Skoda, за ними следуют Hyundai и Lada.