Страховщики назвали самые угоняемые машины 2025 года

По информации ВСК, которую приводит Autonews.ru, наибольшее количество угонов пришлось на автомобили Kia — 21% от всех случаев. Среди отдельных моделей лидером по популярности у преступников стал Kia Stinger, на который пришлось 14% всех угонов.
Второе место среди марок у Lada (14%), далее следуют Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz и Toyota. В компании «Зетта Страхование» также отметили лидерство корейских брендов, при этом в их антирейтинге возглавляют список модели Hyundai. Страховщики «Согласия» сказали, что в их тройке самых угоняемых автомобилей значатся JAC, Nissan и Lada (ВАЗ). В «РЕСО-Гарантии» первыми оказались Toyota, Lexus и Skoda, за ними следуют Hyundai и Lada.
Доля китайских брендов среди угонов по данным ВСК выросла до 21%. Наибольшей популярностью у преступников пользовались Chery и Li Auto, а в «РЕСО-Гарантии» отметили интерес к массовым моделям Geely и Chery, которые чаще всего крадут для разбора на запчасти.
Среди регионов лидером по количеству угонов стала Москва — 35% всех преступлений по данным ВСК, на втором месте — Санкт-Петербург (23%). Среди других «опасных» регионов названы Амурская, Воронежская области, Дагестан, Татарстан и Рязань, Ставрополь. Наиболее частыми местами угона становятся придомовые территории и парковки торговых центров.