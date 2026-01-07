В Воронеже в Рождество в ночном пожаре погиб 42-летний мужчина и пострадали 3 детей

— Спасатели эвакуировали с места пожара пять человек с масками спасаемого и четверых самовыводом. Обнаружили труп 42-летнего мужчины. В облбольницу № 2 госпитализировали троих несовершеннолетних детей — двух девочек 11 и 13 лет и мальчика 15 лет, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.