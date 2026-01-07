Ричмонд
В Воронеже в Рождество в ночном пожаре погиб 42-летний мужчина и пострадали 3 детей

Квартиру в Советском районе Воронежа тушили 12 пожарных расчетов.

Источник: Комсомольская правда

В рождественскую ночь квартиру в пятиэтажке в Советском районе Воронежа тушили 12 пожарных расчетов.

Вызов на пульт дежурного МЧС поступил седьмого января в 1.56. Загорелась трехкомнатная квартира на третьем этаже многоквартирного дома на ул. 9 Января, 191 б. Пожар потушили 32 огнеборца в 2.34.

— Спасатели эвакуировали с места пожара пять человек с масками спасаемого и четверых самовыводом. Обнаружили труп 42-летнего мужчины. В облбольницу № 2 госпитализировали троих несовершеннолетних детей — двух девочек 11 и 13 лет и мальчика 15 лет, — сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.