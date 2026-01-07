Во время «праздничной» драки в микрорайоне Московка пострадал омич

4 января в полицию поступило сообщение из подстанции скорой медицинской помощи об обращении молодого человека со ссадинами, ушибами, симптомами химического ожога глаз. Полицейские выяснили, что телесные повреждения 20-летний омич вместе с приятелем получил микрорайоне Московка, на улице 1-й Ленинградской. Конфликтуя с незнакомцами, он достал газовый баллончик, но один из оппонентов выбил его из рук владельца, распылил в лицо и нанес удары.