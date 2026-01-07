Ричмонд
Во время «праздничной» драки в микрорайоне Московка пострадал омич

Молодого человека избили и залили глаза перцовой смесью из его же баллончика.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники омской полиции проводят проверку по факту конфликта с применением газового баллончика. «Праздничная» драка произошла 4 января, в микрорайоне Московка.

4 января в полицию поступило сообщение из подстанции скорой медицинской помощи об обращении молодого человека со ссадинами, ушибами, симптомами химического ожога глаз. Полицейские выяснили, что телесные повреждения 20-летний омич вместе с приятелем получил микрорайоне Московка, на улице 1-й Ленинградской. Конфликтуя с незнакомцами, он достал газовый баллончик, но один из оппонентов выбил его из рук владельца, распылил в лицо и нанес удары.

По прибытии скорой медицинской помощи молодой человек направился в офтальмологическую больницу, откуда после необходимых процедур отпущен домой — негативных последствий для зрения медики не выявили. Его приятель от медицинской помощи отказался на месте. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта, обе стороны отказались от прохождения судебно-медицинских экспертиз и подачи заявлений, объяснив это отсутствием претензий друг к другу.