«В гостинице поселка Лоо Лазаревского района города Сочи произошло отравление детей в возрасте 10−12 лет, прибывших для участия в проведении соревнований по регби. В настоящее время пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.
В Сочи 20 детей-спортсменов отравились в гостинице
СОЧИ, 7 янв — РИА Новости. Двадцать юных спортсменов, приехавших в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.