ТАСС: при ударах Саудовской Аравии по Йемену погибли не менее 30 человек

Утром 7 января официальный представить коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил, что глава ЮПС Айдарус аз-Зубайди, который должен был 6 января вылететь в Эр-Рияд для встречи с главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими, в последний момент скрылся в неизвестном направлении. По данным коалиции, примерно в полночь сепаратисты перебросили технику и вооружения в сторону провинции Эд-Дали. В связи с этим силы альянса нанесли превентивные авиаудары по сепаратистам с целью дезорганизовать их и сорвать попытку обострить конфликт. Кроме того, Президентский руководящий совет Йемена обвинил аз-Зубайди в госизмене и постановил лишить его членства в совете. В свою очередь ЮПС утверждает, что лидер сепаратистов находится в Адене, временной столице Йемена, и продолжает исполнять свои обязанности. Как следует из заявления, руководство ЮПС также потеряло связь с делегаций, которая вылетела в Саудовскую Аравию.