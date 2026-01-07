В сочинском отеле произошло массовое отравление детей

Неприятный случай произошел в одной из гостиниц, расположенных в Адлерском районе Сочи, в поселке Лоо: там отравились 10−12-летние дети, приехавшие в курортный город, чтобы поучаствовать в соревнованиях по регби.
Точное количество пострадавших и степень нанесенного их здоровью ущерба пока не называются. Согласно имеющимся данным, отравление могли получить около 20 человек — юные спортсмены и сопровождающие их взрослые.
Всем пострадавшим оказывают помощь, никто из них не госпитализирован.
По факту случившегося районная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.
Напомним, летом прошлого года массовое отравление детей произошло на базе отдыха в Туапсинском районе.