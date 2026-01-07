На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения

В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Украинские власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, характеризуя ситуацию как очень сложную.