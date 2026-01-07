Ричмонд
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Кабмин Украины запретил отключать больницы от электроснабжения при применении графиков отключений, напомнила украинский премьер-министр Юлия Свириденко, добавив, что будут проведены проверки возможных нарушений.

Источник: © РИА Новости

В среду мэр украинского Львова Андрей Садовой сообщил, что часть больниц и весь электротранспорт в городе отключены от электроснабжения. По его словам, это произошло из-за изменения подхода кабмина к определению статуса критически важных предприятий.

«Кабмин Украины прямо запретил отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения… Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства. Органы контроля безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности в городе Львове», — написала Свириденко в Telegram-канале.

В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Украинские власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, характеризуя ситуацию как очень сложную.

Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.