В Северной Осетии уничтожили беспилотник

ПЯТИГОРСК, 7 янв — РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен в Правобережном районе Северной Осетии, жертв и разрушений нет, остатки БПЛА будут уничтожать на месте, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Источник: © РИА Новости

«По подтвержденной информации, беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Северной Осетии в рождественскую ночь. Жертв и разрушений нет. Остатки сбитого над территорией Северной Осетии БПЛА будут уничтожать на месте», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что специалисты приступят к работам в ближайшее время. В Правобережном районе республики могут быть слышны характерные звуки взрывов.

