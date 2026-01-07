В Северной Осетии уничтожили беспилотник

«По подтвержденной информации, беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Северной Осетии в рождественскую ночь. Жертв и разрушений нет. Остатки сбитого над территорией Северной Осетии БПЛА будут уничтожать на месте», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Глава региона также отметил, что специалисты приступят к работам в ближайшее время. В Правобережном районе республики могут быть слышны характерные звуки взрывов.
