«Ели вывозил по ночам на продуктовой тележке». Милиция завела уголовное дело на похитителя 18 искусственных елей

Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали 64-летнего работника одного из торговых центров столицы, который украл 18 искусственных елей. Елки тот крал по ночам в течение месяца, и вывозил их в подсобку на продуктовой тележке, прикрыв сверху покрывалом. Елки потом перепродавал, а вырученные деньги тратил на себя.
Что касается хозяина елок, то он явно рассчитывал на людскую честность. Его павильон в торговом центре не был оборудован сигнализацией и даже не закрывался на ключ по ночам. Вора нашли по камерам видеонаблюдения.
Общая сумма ущерба составила более 10,8 тысячи рублей. Искусственные елки, которые мужчина не успел продать, возвращены предпринимателю.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
Кстати, белорусский банк будет возвращать 1500 клиентам деньги из-за необоснованных начислений по кредитам.
А еще МАРТ раскрыло, на что белорусы берут половину льготных кредитов «На родныя тавары».