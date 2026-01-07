«Ели вывозил по ночам на продуктовой тележке». Милиция завела уголовное дело на похитителя 18 искусственных елей

Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали 64-летнего работника одного из торговых центров столицы, который украл 18 искусственных елей. Елки тот крал по ночам в течение месяца, и вывозил их в подсобку на продуктовой тележке, прикрыв сверху покрывалом. Елки потом перепродавал, а вырученные деньги тратил на себя.