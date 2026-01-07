Самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за снегопада

«В какой‑то момент у Румынии должен появиться собственный президентский самолет, не только для главы государства, но и для министров, которые летают в важные делегации, потому что такой борт делает гораздо больше, чем обычный самолет, а сейчас у нас даже нет связи на борту», — отметил Дан.