Самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за снегопада

По данным Digi24, авиаборт Spartan, на котором находится глава Румынии, был подготовлен к вылету утром в среду, однако не может подняться в воздух, поскольку взлетно‑посадочная полоса покрыта снегом, а часть рейсов из парижских аэропортов «Шарль-де-Голль» и «Орли» отменена из‑за непогоды.
«Вчера мы решили не вылетать, потому что из‑за густого тумана в Бухаресте прилетели бы в три-четыре часа ночи», — сказал Дан журналистам на борту самолета, подчеркнув, что сейчас во Франции сложилась необычная для страны ситуация с обильными снегопадами.
Президент добавил, что экипаж и пассажиры ждут, пока службы аэропорта полностью расчистят полосу, и условия позволят безопасный вылет.
«В какой‑то момент у Румынии должен появиться собственный президентский самолет, не только для главы государства, но и для министров, которые летают в важные делегации, потому что такой борт делает гораздо больше, чем обычный самолет, а сейчас у нас даже нет связи на борту», — отметил Дан.
Министерство иностранных дел Румынии ранее распространило предупреждение для граждан об «оранжевом» уровне метеоопасности во Франции, указав, что налипший снег и гололедица могут вызвать серьезные перебои в дорожном, железнодорожном и авиасообщении, включая сокращение до примерно 40% рейсов на «Шарль-де-Голль» и до 25% вылетов с «Орли» в указанные часы.
Дан отправился в Париж для участия во встрече лидеров «Коалиции воли», организованной в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном и посвященной координации гарантий безопасности и военной поддержки Украины.
Румынские власти подчеркивают, что метеоусловия влияют не только на президентский борт, но и на широкую сеть коммерческих рейсов, что отражается на расписании полетов между Францией и Румынией и создает дополнительные риски для пассажиров.