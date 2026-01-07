В Прикамье упал частный вертолет

«Подтверждаем, вертолет упал сегодня», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС, действительно ли на территории базы отдыха упал частный вертолет.
ПЕРМЬ, 7 января. /ТАСС/. Частный вертолет потерпел крушение на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском округе Пермского края, информация о последствиях уточняется. Об этом ТАСС сообщили на базе отдыха.
«Подтверждаем, вертолет упал сегодня», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС, действительно ли на территории базы отдыха упал частный вертолет.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.