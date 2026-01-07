Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае

«Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае. В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха “Ашатли-парк”. К сожалению, в результате крушения вертолета погибли 2 человека», — говорится в сообщении ГУМЧС.