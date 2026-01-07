Ричмонд
Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае

ПЕРМЬ, 7 янв — РИА Новости. Два человека погибли при крушении частного вертолёта в Бардымском районе Пермского края, сообщило ГУМЧС России по региону.

Источник: © РИА Новости

Ранее представитель «Ашатли-парк» рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе.

«Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Пермском крае. В Бардымском районе произошло падение частного вертолета на территории базы отдыха “Ашатли-парк”. К сожалению, в результате крушения вертолета погибли 2 человека», — говорится в сообщении ГУМЧС.

Уточняется, что на земле разрушений нет. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники.