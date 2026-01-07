В Пермском крае упал частный вертолет

ПЕРМЬ, 7 янв — РИА Новости. Двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе Пермского края, подтвердил РИА Новости представитель базы отдыха.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что двухместный частный вертолёт упал на территории «Ашатли-парка» в Бардымском районе. Указывалось, что пилот погиб, находившийся на борту пассажир выжил и госпитализирован.
«Да, это так (двухместный частный вертолёт, действительно, упал на территории парка — ред.), — сказал представитель базы отдыха “Ашатли-парк”.