В Пермском крае упал частный вертолет

В Пермском крае частный вертолет упал на территории парка отдыха.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 7 янв — РИА Новости. Двухместный частный вертолёт упал на территории парка отдыха в Бардымском районе Пермского края, подтвердил РИА Новости представитель базы отдыха.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что двухместный частный вертолёт упал на территории «Ашатли-парка» в Бардымском районе. Указывалось, что пилот погиб, находившийся на борту пассажир выжил и госпитализирован.

«Да, это так (двухместный частный вертолёт, действительно, упал на территории парка — ред.), — сказал представитель базы отдыха “Ашатли-парк”.