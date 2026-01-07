В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост

«Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск “Днепр” и “Русского купола” дезориентировали полёт двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излёте повредил автомобильный мост», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления.
«Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось», — подчеркнул Сальдо.
