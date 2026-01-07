Ричмонд
В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости. Беспилотник ВСУ повредил мост возле села Чонгар на юге Херсонской области, движение транспорта не нарушено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск “Днепр” и “Русского купола” дезориентировали полёт двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излёте повредил автомобильный мост», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления.

«Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось», — подчеркнул Сальдо.

