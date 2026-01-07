Ричмонд
В Подольске мужчина погиб при взрыве гранаты

В подмосковном Подольске мужчина погиб в результате взрыва гранаты, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел на Юбилейной улице. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Отмечается, что в зоне происшествия может находиться еще одна граната. Обстоятельства случившегося уточняются.