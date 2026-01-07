В Подольске мужчина погиб при взрыве гранаты

По данным издания, инцидент произошел на Юбилейной улице. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Отмечается, что в зоне происшествия может находиться еще одна граната. Обстоятельства случившегося уточняются.
