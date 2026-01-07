Ричмонд
Работник ТЦ придумал хитроумную схему кражи искусственных елей

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Похититель искусственных новогодних елей из торгового центра задержан в Минске — преступника выявили сотрудники уголовного розыска Советского РУВД столицы.

Источник: Sputnik.by

Как отмечается в Telegram-канале «Милиция Минска», нарушителем закона оказался 64-летний работник ТЦ. В общей сложности, благодаря разработанной им хитроумной схеме, ему удалось похитить 18 новогодних красавиц.

«О хищении заявил представитель одного из павильонов, расположенных в торговом центре. Магазин не был оборудован сигнализацией и не закрывался на ключ по ночам», — сказано в сообщении.

Уже установлено, что ушлый работник ТЦ совершал кражи елей на протяжении месяца. Он маскировал украденное под покрывалом и перевозил на продуктовой тележке в подсобку. После похищенное перепродавалось, а деньги тратились на личные нужды.

«Общая сумма ущерба составила более 10800 рублей. Ели, которые мужчина не успел продать, возвращены предпринимателю», — рассказали правоохранители.

Они уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.