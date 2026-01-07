Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае

ПЕРМЬ, 7 янв — РИА Новости. Следователи начали проверку после падения вертолета на территории парка отдыха в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник: © РИА Новости

Ранее краевое ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли при падении частного вертолёта на территории парка отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе в Пермском крае.

«В Пермском крае следователями СК на транспорте устанавливаются обстоятельства гибели людей при крушении вертолета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают следователи, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины крушения вертолета.

«Ашатли-парк» находится вблизи села Барда, примерно в 150 километрах от Перми.