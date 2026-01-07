СК начал проверку после падения вертолета в Пермском крае

Ранее краевое ГУ МЧС сообщило, что два человека погибли при падении частного вертолёта на территории парка отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе в Пермском крае.
«В Пермском крае следователями СК на транспорте устанавливаются обстоятельства гибели людей при крушении вертолета», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают следователи, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины крушения вертолета.
«Ашатли-парк» находится вблизи села Барда, примерно в 150 километрах от Перми.