Это могла быть мафиозная казнь: Появились новые подробности в деле о 25-летнем гражданине Молдовы, убитом выстрелом в голову в Италии

Появились новые детали в деле 25-летнего гражданина Молдовы Сергия Цырнэ, найденного мёртвым на поле недалеко от Венеции. Итальянские СМИ сообщают: мужчина был убит одним выстрелом в висок — способ, характерный для мафиозных расправ. Следов борьбы не обнаружено.
Следствие рассматривает версию, связанную с наркотрафиком. Прокуратура и карабинеры анализируют записи камер наблюдения и телефонные контакты погибшего.
Напомним, что 25-летний гражданин Молдовы Серджиу Цырнэ был найден с ранением в левой височной области на сельскохозяйственном поле в Малконтента-ди-Мира. Молодой человек работал официантом.
