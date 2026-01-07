Три автомобиля сгорели в пожаре на проспекте Героев

В Нижнем Новгороде в результате пожара в гаражном кооперативе сгорели три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сегодня, 7 января, рядом с одним из гаражей на проспекте Героев произошел пожар. Из-за него повреждены три машины, а огонь разошелся на 5 квадратных метров.
На месте происшествия для предотвращения последствий возгорания работали 4 единицы спецтехники и 15 сотрудников чрезвычайного ведомства. Кроме того, по факту произошедшего сейчас проводится расследование.
Предварительной причиной пожара может являться поджог.
