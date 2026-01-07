Ричмонд
Прокуратура показала кадры крушения вертолета в Пермском крае

По факту крушения вертолета в Пермском крае организована проверка. Кадры инцидента 7 января показала Уральская транспортная прокуратура.

«Транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения вертолета в Пермском крае», — говорится в сообщении.

Для координации действий правоохранительных органов на место события выехал транспортный прокурор. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Кроме того, база отдыха «Ашатли-парк», на территории которой упал вертолет, закрылась для посетителей.

О крушении вертолета в Пермском Крае стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что инцидент произошел на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе. В результате крушения погибло два человека. По данным источника «Известий», вертолет совершал несанкционированный полет.