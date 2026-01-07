Прокуратура показала кадры крушения вертолета в Пермском крае

О крушении вертолета в Пермском Крае стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что инцидент произошел на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе. В результате крушения погибло два человека. По данным источника «Известий», вертолет совершал несанкционированный полет.