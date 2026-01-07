Reuters: США начали операцию по захвату танкера Marinera с российским флагом

Соединенные Штаты предпринимают попытку захвата нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой, после преследования в Атлантическом океане, которое длилось более двух недель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По словам источника, операция проводится совместными силами Береговой охраны и военных США. Танкер, который ранее носил название Bella-1, сумел проскользнуть через американскую морскую «блокаду», установленную для отслеживания подсанкционных судов.
Экипаж корабля проигнорировал требования Береговой охраны остановиться и не допустил досмотровую группу на борт. Агентство отмечает, что захват судна может спровоцировать новый виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.