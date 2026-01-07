Ричмонд
Reuters: США начали операцию по захвату танкера Marinera с российским флагом

Береговая охрана и военные США пытаются захватить в Северной Атлантике танкер Bella-1. Ранее судно не допустило на борт досмотровую группу и оторвалось от преследования.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Соединенные Штаты предпринимают попытку захвата нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой, после преследования в Атлантическом океане, которое длилось более двух недель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

После отплытия от берегов Венесуэлы судно сменило название на Marinera, экипаж признал юрисдикцию России и нарисовал на борту российский флаг.

По словам источника, операция проводится совместными силами Береговой охраны и военных США. Танкер, который ранее носил название Bella-1, сумел проскользнуть через американскую морскую «блокаду», установленную для отслеживания подсанкционных судов.

Экипаж корабля проигнорировал требования Береговой охраны остановиться и не допустил досмотровую группу на борт. Агентство отмечает, что захват судна может спровоцировать новый виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

