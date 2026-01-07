Ричмонд
7-летний ребенок на тюбинге попал под машину в Богородске

В Богородске Нижегородской области произошёл несчастный случай с участием ребёнка, катающегося на тюбинге.

Источник: ГИБДД по Нижегородской области

Инцидент случился 6 января возле одного из жилых домов. По информации Госавтоинспекции, 7-летний мальчик, скатываясь с горки на надувной «ватрушке», выехал на проезжую часть. В этот момент по дороге двигался автомобиль «Шкода», за рулём которого находился 61-летний мужчина. Избежать столкновения не удалось, ребёнок оказался под колёсами легковушки. Он получил травмы и был доставлен в ЦРБ Богородска. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 12-летний мальчик получил травмы в ДТП на Московском шоссе.