7-летний ребенок на тюбинге попал под машину в Богородске

Инцидент случился 6 января возле одного из жилых домов. По информации Госавтоинспекции, 7-летний мальчик, скатываясь с горки на надувной «ватрушке», выехал на проезжую часть. В этот момент по дороге двигался автомобиль «Шкода», за рулём которого находился 61-летний мужчина. Избежать столкновения не удалось, ребёнок оказался под колёсами легковушки. Он получил травмы и был доставлен в ЦРБ Богородска. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.