Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Росавиация классифицировала падение вертолета Robinson R44 в Пермском крае как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в Росавиации.

Источник: © РИА Новости

Ранее ГУМЧС России по Пермскому краю сообщило, что два человека погибли при крушении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края.

«Сегодня, 7 января, в Бардымском районе Пермского края произошло падение частного вертолета Robinson R44 (регистрационный номер RA-04389)… Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ (межрегиональное территориальное управление — ред.) Росавиации», — говорится в сообщении ведомства.