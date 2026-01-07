Росавиация назвала падение вертолета в Пермском крае катастрофой

Ранее ГУМЧС России по Пермскому краю сообщило, что два человека погибли при крушении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края.
«Сегодня, 7 января, в Бардымском районе Пермского края произошло падение частного вертолета Robinson R44 (регистрационный номер RA-04389)… Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ (межрегиональное территориальное управление — ред.) Росавиации», — говорится в сообщении ведомства.