«В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки», — написало командование в соцсети X.
Военные США захватили танкер Sophia в Карибском море
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM).