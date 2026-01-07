В Челябинской области женщина 10 лет получала пособия на вымышленного ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Полицейские установили, что она предоставила в уполномоченные органы заведомо ложные сведения о рождении в мае 2015 года ребенка вне медицинского учреждения. Целью этого было незаконное получение мер государственной поддержки, предназначенных для семей с детьми.
Затем обратилась в отделение Соцфонда с заявлением о назначении различных пособий и выплат. С мая 2015 года по сентябрь 2025-го из бюджета женщина получила свыше 400 тыс. рублей.
В итоге злоумышленницу обвинили в совершении преступления по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
«В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в региональном Главке МВД.