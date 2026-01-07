Ричмонд
Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога

В одном из гаражных кооперативов Нижнего Новгорода вспыхнул пожар, в результате которого пострадали три автомобиля.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Возгорание произошло на проспекте Героев. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров, огонь повредил сразу несколько машин. К тушению были привлечены 4 пожарные машины. С огнем боролись 15 сотрудников МЧС. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать поджог. Сейчас на месте работают дознаватели, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 150 голов скота погибло в пожаре на ферме в Нижегородской области.