Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Возгорание произошло на проспекте Героев. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров, огонь повредил сразу несколько машин. К тушению были привлечены 4 пожарные машины. С огнем боролись 15 сотрудников МЧС. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать поджог. Сейчас на месте работают дознаватели, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.