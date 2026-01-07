На Московском проспекте в Калининграде произошло массовое ДТП

По оперативной информации, ДТП произошло в 13:15 в районе дома № 375. Водитель автомобиля «Шкода» допустил наезд на остановившийся перед ним автомобиль «Тойота», который от удара отбросило в автомобиль «Форд». После этого «Форд» наехал на автомобиль «Киа».