В среду, 7 января, на Московском проспекте в Калининграде произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
По оперативной информации, ДТП произошло в 13:15 в районе дома № 375. Водитель автомобиля «Шкода» допустил наезд на остановившийся перед ним автомобиль «Тойота», который от удара отбросило в автомобиль «Форд». После этого «Форд» наехал на автомобиль «Киа».
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Шкода» 1997 года рождения получил телесные повреждения и направлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.