В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами деревенской школы в Новгородской области, которая сгорела 1 января, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По версии следствия, 1 января в здании единственной в деревне Богослово действующей деревянной школы произошел пожар, в результате которого строение было уничтожено. При этом сторож, которая должна была обеспечивать сохранность имущества школы, по устной договоренности с ее директором покинула свой пост до происшествия.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ “Основной школы им. Д. Ф. Некрасова” деревни Богослово Пестовского округа должностных обязанностей, повлекшего уничтожение здания школы (ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность))», — говорится в сообщении.