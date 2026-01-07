В Новгородской области завели дело после пожара в деревенской школе

По версии следствия, 1 января в здании единственной в деревне Богослово действующей деревянной школы произошел пожар, в результате которого строение было уничтожено. При этом сторож, которая должна была обеспечивать сохранность имущества школы, по устной договоренности с ее директором покинула свой пост до происшествия.