Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор отрицает массовое отравление детей в сочинском отеле «Лоо-Арена»

Роспотребнадзор выявил лишь единичные случаи заболевания детей в отеле Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опровергло сообщения о массовом отравлении детей в сочинском отеле «Лоо-Арена». В ведомстве заявили, что информация о массовом характере инцидента не соответствует действительности.

Специалисты управления провели эпидемиологическое расследование, в ходе которого были установлены лишь единичные случаи заболевания среди детей. В настоящее время организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

«В лаборатории проводятся исследования биологического материала от заболевших и контактных лиц, персонала отеля, проб из внешней среды и продуктов питания на широкий спектр возбудителей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отеле уже проведена заключительная дезинфекция. Эксперты Роспотребнадзора оценивают риск дальнейшего распространения инфекции как низкий. Ситуация остается под строгим контролем управления.