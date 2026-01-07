Роспотребнадзор отрицает массовое отравление детей в сочинском отеле «Лоо-Арена»

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опровергло сообщения о массовом отравлении детей в сочинском отеле «Лоо-Арена». В ведомстве заявили, что информация о массовом характере инцидента не соответствует действительности.
Специалисты управления провели эпидемиологическое расследование, в ходе которого были установлены лишь единичные случаи заболевания среди детей. В настоящее время организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
«В лаборатории проводятся исследования биологического материала от заболевших и контактных лиц, персонала отеля, проб из внешней среды и продуктов питания на широкий спектр возбудителей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В отеле уже проведена заключительная дезинфекция. Эксперты Роспотребнадзора оценивают риск дальнейшего распространения инфекции как низкий. Ситуация остается под строгим контролем управления.