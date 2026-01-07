В Кривом Роге остановили работу насосных станций водоканала и котельных

«Из-за аварийной остановки электроснабжения отключились крупные насосные станции горводоканала. Насосные переходят на генераторы, но точно будет просадка давления, особенно для верхних этажей. Также аварийно отключились несколько больших котельных, перезапуск — около двух часов», — написал Вилкул в своем Telegram-канале.