В Кривом Роге остановили работу насосных станций водоканала и котельных

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Насосные станции водоканала и котельные остановили в Кривом Роге в Днепропетровской области из-за аварии, заявил в среду глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Из-за аварийной остановки электроснабжения отключились крупные насосные станции горводоканала. Насосные переходят на генераторы, но точно будет просадка давления, особенно для верхних этажей. Также аварийно отключились несколько больших котельных, перезапуск — около двух часов», — написал Вилкул в своем Telegram-канале.