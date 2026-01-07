В Иране два человека погибли при стрельбе по сотрудникам сил правопорядка

«В результате стрельбы возмутителей спокойствия по сотрудникам сил правопорядка в Лордегане погибли два человека, ранены еще тридцать», — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, среди протестующих несколько человек были вооружены огнестрельным оружием, в разгар протеста они начали стрельбу в сторону полиции. По информации Fars, в результате действий участников беспорядков также получили повреждения несколько административных зданий.
Власти Ирана ранее сообщали, что признают право населения страны на протест, но при этом подчеркивают необходимость отделять его от беспорядков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад — до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года — неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.