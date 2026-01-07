Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы раскрыли подробности взрыва гранаты в Подольске

По словам жительницы Подольска, которая стала свидетельницей взрыва гранаты в городе, утром, 7 января, прогремели два сильных хлопка, после чего улицу оцепили. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По словам жительницы Подольска, которая стала свидетельницей взрыва гранаты в городе, утром, 7 января, прогремели два сильных хлопка, после чего улицу оцепили. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Мужчина перед взрывом выпрыгнул из окна, сломал ноги и упал под машину. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, говорится в публикации.

О произошедшем стало известно в тот же день. Инцидент произошел на Юбилейной улице. Мужчина погиб, взорвав гранату возле дома, когда пытался поговорить со своей женой.