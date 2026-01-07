Очевидцы раскрыли подробности взрыва гранаты в Подольске

По словам жительницы Подольска, которая стала свидетельницей взрыва гранаты в городе, утром, 7 января, прогремели два сильных хлопка, после чего улицу оцепили. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Мужчина перед взрывом выпрыгнул из окна, сломал ноги и упал под машину. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, говорится в публикации.
О произошедшем стало известно в тот же день. Инцидент произошел на Юбилейной улице. Мужчина погиб, взорвав гранату возле дома, когда пытался поговорить со своей женой.