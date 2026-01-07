Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росавиации классифицировали крушение вертолёта в Пермском крае

Росавиация официально классифицировала падение частного вертолёта Robinson R44 (RA-04389) в Пермском крае как авиационную катастрофу. Об этом сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

Для расследования причин трагедии создана комиссия с участием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Приволжского МТУ Росавиации. Оно будет проводиться по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Главная цель — установить причины катастрофы и выработать меры, чтобы предотвратить подобное в будущем.

В пресс-службе Центрального МСУТ СК России указали, что предварительными версиями крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Напомним, катастрофа унесла жизнь двух человек. Сперва сообщалось, что погиб только пилот, одна вскоре подтвердилась и смерть пассажира. Транспортная прокуратура опубликовала кадры, на которых видно, что винт вертолёта задел провода, что и могло стать причиной падения.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.