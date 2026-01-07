В Росавиации классифицировали крушение вертолёта в Пермском крае

Для расследования причин трагедии создана комиссия с участием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Приволжского МТУ Росавиации. Оно будет проводиться по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Главная цель — установить причины катастрофы и выработать меры, чтобы предотвратить подобное в будущем.