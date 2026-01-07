В Росавиации классифицировали крушение вертолёта в Пермском крае

Для расследования причин трагедии создана комиссия с участием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Приволжского МТУ Росавиации. Оно будет проводиться по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Главная цель — установить причины катастрофы и выработать меры, чтобы предотвратить подобное в будущем.
В пресс-службе Центрального МСУТ СК России указали, что предварительными версиями крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.
Напомним, катастрофа унесла жизнь двух человек. Сперва сообщалось, что погиб только пилот, одна вскоре подтвердилась и смерть пассажира. Транспортная прокуратура опубликовала кадры, на которых видно, что винт вертолёта задел провода, что и могло стать причиной падения.
