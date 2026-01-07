Ричмонд
США начали продажу венесуэльской нефти в интересах Вашингтона

США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и стран-союзников. Об этом сообщило министерство энергетики страны. Для торгов и расчетов ведомство подключило крупные международные сырьевые компании и банки.

Все поступления от продажи венесуэльской нефти будут в первую очередь зачислены на счета, контролируемые США.

«Правительство Соединенных Штатов начало реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов», — сказано в сообщении на сайте Минэнерго США.

В ведомстве отметили, что деньги от экспорта будут поступать на специальные счета в международных банках под контролем США. Там намерены следить за движением средств и их дальнейшим распределением. Такой порядок, по информации ведомства, должен снизить риски нарушений и упростить проверку всех операций с венесуэльской нефтью.

Одновременно США решили частично открыть доступ Венесуэлы к импортному оборудованию для нефтяной отрасли. Минэнерго США заявило, что разрешит поставки отдельных видов нефтепромысловой техники, запчастей и услуг. По плану Вашингтона, это поможет быстро компенсировать многолетнее падение добычи и увеличить производство в ближайшей перспективе за счет технологий и инвестиций американских и других иностранных компаний.

Отдельно в министерстве указали на тяжелое состояние электроэнергетики Венесуэлы. Там сообщили, что производство электроэнергии в стране сократилось более чем на 30% из-за многолетнего недофинансирования и проблем с эксплуатацией и ремонтом оборудования. США заявили о намерении участвовать в проектах по модернизации энергосети.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон намерен бессрочно контролировать продажу на мировом рынке всей венесуэльской нефти. По его словам, сначала США займутся реализацией сырой нефти, уже накопленной на складах в Венесуэле, а затем планируют продавать весь объем добычи страны.

В ночь на 3 января 2026 года США провели операцию в Венесуэле и атаковали несколько важных военных и государственных объектов. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что спецслужбы задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли их из страны. После этого Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Этот объем доставят в США и продадут по рыночной цене.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше