Автобус врезался в препятствие на шоссе в Подмосковье, пострадали четыре человека

«Трое из них [пострадавших] отказались от дальнейшей госпитализации после осмотра медиками скорой, один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести» — заявили в пресс-службе ведомства.
Участникам аварии оказывается необходимая медицинская помощь. По данным МВД РФ, автобус врезался в препятствие на Ильинском шоссе.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в ДТП на трассе Семикаракорск — Волгодонск погибли четырёхлетний ребёнок и женщина. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent выехал на обочину, в результате чего машину закрутило, она вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали также водитель и ещё один шестилетний ребёнок.
