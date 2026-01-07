Автобус врезался в препятствие на шоссе в Подмосковье, пострадали четыре человека

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в ДТП на трассе Семикаракорск — Волгодонск погибли четырёхлетний ребёнок и женщина. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent выехал на обочину, в результате чего машину закрутило, она вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали также водитель и ещё один шестилетний ребёнок.