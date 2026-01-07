Ричмонд
Автобус врезался в препятствие на шоссе в Подмосковье, пострадали четыре человека

В Подмосковье в результате ДТП с участием автобуса на Ильинском шоссе пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения Московской области.

«Трое из них [пострадавших] отказались от дальнейшей госпитализации после осмотра медиками скорой, один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести» — заявили в пресс-службе ведомства.

Участникам аварии оказывается необходимая медицинская помощь. По данным МВД РФ, автобус врезался в препятствие на Ильинском шоссе.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в ДТП на трассе Семикаракорск — Волгодонск погибли четырёхлетний ребёнок и женщина. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Accent выехал на обочину, в результате чего машину закрутило, она вылетела с дороги и перевернулась. Пострадали также водитель и ещё один шестилетний ребёнок.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.