Европейская страна резко высказалась о захвате Мадуро военными США

Бельгия обвинила Вашингтон в нарушении международного права.
США нарушили международное право во время нападения на Венесуэлу и захвата президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
«Если вы спросите меня, были ли нарушены нормы международного права, я отвечу утвердительно», — сказал Франкен, обращаясь к депутатам. Его слова приводит РИА Новости.
В ночь на 3 января в Каракасе, столице Венесуэлы, произошли как минимум семь взрывов. Президент США Дональд Трамп заявил, что по городу были нанесены «масштабные удары». После этого американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.
По данным СМИ, сначала их доставили на базу Гуантанамо, а потом перевезли в Нью-Йорк. Мадуро были предъявлены обвинения в «наркотеррористической деятельности» и других преступлениях. Ему может грозить до четырех пожизненных сроков. Следующее судебное заседание назначено на 17 марта.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявила, что Вашингтон собирается на неограниченный срок установить контроль над продажей всей нефти, добываемой в Венесуэле. По ее словам, сначала США планируют продавать запасы сырой нефти, которые уже накоплены на складах в Венесуэле, а затем — без ограничения по времени — взять под свой контроль продажу всей добываемой в стране нефти на мировом рынке.